Поклонская ответила Гордону на обвинения

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Ранее, как сообщал «Рамблер», Поклонская дала большое интервью Гордону при помощи видеомоста между Киевом и Симферополем. Позже украинский журналист заявил сотрудникам телеканала «Украина 24», что беседа с Поклонской — это его вклад в будущий процесс в Гаагском суде. Он назвал российского депутата, которая ранее занимала должность в украинской Генпрокуратуре, «символом предательства».

Поклонская, обсуждая ситуацию с корреспондентом РИА Новости, заявила, что во время интервью Гордон повел себя достойно, поскольку «дал возможность высказаться».