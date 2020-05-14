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«Гадостей говорит не буду»: Поклонская ответила Гордону 

Павел Тиунов и ещё 11 14 минут назад
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Фото: ТАСС
Объективно выразить свою точку зрения по событиям на Украине невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Так она отреагировала на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшему ее «символом предательства».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Поклонская дала большое интервью Гордону при помощи видеомоста между Киевом и Симферополем. Позже украинский журналист заявил сотрудникам телеканала «Украина 24», что беседа с Поклонской — это его вклад в будущий процесс в Гаагском суде. Он назвал российского депутата, которая ранее занимала должность в украинской Генпрокуратуре, «символом предательства».
Поклонская, обсуждая ситуацию с корреспондентом РИА Новости, заявила, что во время интервью Гордон повел себя достойно, поскольку «дал возможность высказаться».
«Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно», резюмировала парламентарий, пожелав журналисту «всего хорошего».
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Комментарии 24
Политика , Украина , Крым наш , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Госдума , РИА Новости
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