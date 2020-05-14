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Глава «Аэрофлота» обратился к Путину с просьбой 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Глава «Аэрофлота» обратился к Путину с просьбой
Фото: РИА Новости
Гендиректор российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ослабить карантинные меры в регионах страны, введенные на фоне пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал на совещании в Кремле, посвященном поддержке авиаотрасли, пишут «Ведомости».
Согласно данным трех источников, близких к разным участникам совещания, глава перевозчика попросил российского лидера оценить актуальность введенных ограничений и разработать условия их постепенного снятия.
По словам Савельева, из-за угрозы карантина для пассажиров авиакомпании практически не могут летать из Москвы по России. Предполагается, что, если меры будут отменены, спрос на авиаперелеты внутри страны быстро восстановится.
В газете подчеркнули, что представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев по данному вопросу.
23 апреля «Аэрофлот» объявил о сокращении количества перелетов по рейсам внутри страны в мае на фоне пандемии коронавируса. Отмечалось, что меры были приняты в связи с низким спросом на внутренние авиаперевозки из-за введенных ограничений на передвижения.
Власти ряда российских регионов в начале апреля ввели для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга обязательный двухнедельный карантин. Согласно новым правилам, россияне после приезда обязаны провести 14 дней в изоляции по месту прописки или, в случае отсутствия жилья, в обсерваторе. При этом в некоторых регионах обсерваторы организованы на территории гостиниц и санаториев, и приезжие обязаны оплачивать пребывание там за свой счет.
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Политика , Виталий Савельев , Владимир Путин , Аэрофлот , Ведомости
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