В документе указывается, что самая большая угроза для Польши — это «агрессивная политика России». После подписания стратегии Дуда заявил, что документ отражает «прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет», и напомнил, что предыдущая стратегия датирована 2014 годом, передает РИА «Новости».

Дуда отметил, что за пять лет произошли значительные изменения в вопросе милитаризации Польши.

«В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО, США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тыс. солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов», — сказал президент.

Дуда отметил, что за это время также был построен терминал по разжижению газа, который сейчас расширяется, кроме того, начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании. Это, считает президент Польши, позволит «избежать энергетической зависимости» от России. В то же время он посетовал, что Польша покупает российский газ по более высокой цене, чем Германия.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох до этого заявил, что в новой стратегии «внешние угрозы неизменны», и главной из них остаются «последствия агрессивной политики России».

Также в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП, так как «пандемия не меняет векторов политики восточного соседа».

«Новым вызовом для единства Запада стало соперничество между США и Китаем. Странам нашего региона стоит иметь в этой области общую позицию», — также отметил Солох.

Ранее СМИ уже публиковали выдержки из новой стратегии нацбезопасности Польши.