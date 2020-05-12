По его словам, председатель партии «поручил активизировать работу правозащитного центра „Единой России“.

»В связи с этим сегодня Дмитрий Медведев проведет личный онлайн-прием граждан. На повестке будут стоять вопросы по защите трудовых прав людей в регионах», — пояснил он.

За неделю приемов граждан с участием экспертов правозащитного центра партии, которые проходят сейчас по всей России, «обработаны, без преувеличения, тысячи обращений», рассказала глава аппарата председателя партии Жанна Одинцова

«Предварительный их анализ выявил проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, злоупотребления со стороны работодателей. Правозащитный центр партии возьмет это на контроль», — подчеркнула она.

«Рамблер» писал, что ранее Дмитрий Медведев провел онлайн-заседание президиума генерального совета «Единой России», в ходе которого призвал всех однопартийцев по возможности направить месячную зарплату на помощь тем, у кого возникли проблемы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.