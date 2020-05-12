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Медведев проведет онлайн-прием по защите трудовых прав 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сегодня дистанционно проведет личный прием граждан по защите их трудовых прав. Об этом РИА Новости заявил источник в центральном исполкоме партии.
По его словам, председатель партии «поручил активизировать работу правозащитного центра „Единой России“.
»В связи с этим сегодня Дмитрий Медведев проведет личный онлайн-прием граждан. На повестке будут стоять вопросы по защите трудовых прав людей в регионах», — пояснил он.
За неделю приемов граждан с участием экспертов правозащитного центра партии, которые проходят сейчас по всей России, «обработаны, без преувеличения, тысячи обращений», рассказала глава аппарата председателя партии Жанна Одинцова.
«Предварительный их анализ выявил проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, злоупотребления со стороны работодателей. Правозащитный центр партии возьмет это на контроль», — подчеркнула она.
«Рамблер» писал, что ранее Дмитрий Медведев провел онлайн-заседание президиума генерального совета «Единой России», в ходе которого призвал всех однопартийцев по возможности направить месячную зарплату на помощь тем, у кого возникли проблемы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Жанна Одинцова , Единая Россия , РИА Новости
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