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Кремль ответил на предложение отменить голосование по Конституции 

Павел Тиунов и ещё 16 14 минут назад
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно обязательно состояться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, позиция главы государства по этому поводу — «однозначная».
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по внесению поправок в Конституцию из-за введенных в стране карантинных мер, ограничивающих передвижение людей, которые могут, по его мнению, сохраниться до конца текущего года. При этом политик подчеркнул, что формально указ президентом уже подписан, и «все законные процедуры были соблюдены».
«На этот счет есть однозначная позиция президента», — цитирует агентство слова Пескова, который дал понять, что голосование, по мнению руководства страны, должно обязательно состояться.
Изначально голосование планировалось провести 22 апреля. Однако процедура была перенесена из-за объявленных в стране ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил, что здоровье и безопасность людей стоит во главе интересов руководства страны.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Владимир Путин , ЛДПР , РИА Новости
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