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В Чечне заработали мелкие объекты сферы услуг 

РИА Новости и ещё 2 45 минут назад
В Чечне заработали мелкие объекты сферы услуг
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
В Чечне начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг, но режим самоизоляции пока сохраняется, сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров.
Девятого мая Кадыров заявил журналистам, что с начала текущей недели начнется ослабление режима ограничений, поэтапно откроются мелкие предприятия, заправки, магазины, СТО.
"В Чеченской Республике уже начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг. Планируем поэтапное снятие ограничений с учётом развития картины по заболеваемости COVID-19… А пока сохраняем режим самоизоляции", — написал Кадыров на странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в ближайшие два дня пройдет заседание оперативного штаба, на котором будет принято решение о дальнейших действиях региональных властей.
"Принимать меры будем с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Все решения доведем до населения", — проинформировал Кадыров.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Общество , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Чеченская Республика
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