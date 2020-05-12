В Чечне заработали мелкие объекты сферы услуг 

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Чечне начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг, но режим самоизоляции пока сохраняется, сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров

Девятого мая Кадыров заявил журналистам, что с начала текущей недели начнется ослабление режима ограничений, поэтапно откроются мелкие предприятия, заправки, магазины, СТО.

"В Чеченской Республике уже начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг. Планируем поэтапное снятие ограничений с учётом развития картины по заболеваемости COVID-19… А пока сохраняем режим самоизоляции", — написал Кадыров на странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в ближайшие два дня пройдет заседание оперативного штаба, на котором будет принято решение о дальнейших действиях региональных властей.

"Принимать меры будем с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Все решения доведем до населения", — проинформировал Кадыров.

Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.