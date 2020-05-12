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Вице-мэра Новороссийска уволили за нарушение самоизоляции 

Артём Кульша и ещё 25 24 минуты назад
Заместительница главы Новороссийска Игоря Дяченко Екатерина Демченко покинет свой пост по причине нарушения режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Дяченко сообщил в своем инстаграме.
На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Демченко в нарушение режима самоизоляции в компании других людей посетила одну из баз отдыха.
«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего не требует никаких комментариев», — написал вчера Дяченко в своем инстаграме.
Он объявил о принятии принципиального, кардинального и однозначного решения об увольнении своей заместительницы. По словам главы Новороссийска, муниципальные служащие не имеют права на ошибку, потому что олицетворяют власть города в целом, а поведение Демченко подрывает авторитет власти.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,1 миллиона человек.
В России число заболевших превысило 221,3 тысячи человек, число выздоровевших — 39,8 тысячи человек, число умерших — две тысячи человек.
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Политика , Видео , Екатерина Демченко , ВОЗ , Новороссийск
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