На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Демченко в нарушение режима самоизоляции в компании других людей посетила одну из баз отдыха.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего не требует никаких комментариев», — написал вчера Дяченко в своем инстаграме.

Он объявил о принятии принципиального, кардинального и однозначного решения об увольнении своей заместительницы. По словам главы Новороссийска, муниципальные служащие не имеют права на ошибку, потому что олицетворяют власть города в целом, а поведение Демченко подрывает авторитет власти.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,1 миллиона человек.

В России число заболевших превысило 221,3 тысячи человек, число выздоровевших — 39,8 тысячи человек, число умерших — две тысячи человек.