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Путин анонсировал выплаты семьям с детьми 

Вероника Полынина 55 минут назад
Все российские семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации с коронавирусом. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».
Обратиться за выплатой можно будет с 12 мая, заполнив заявление на портале госуслуг.
Каждая семья с детьми до трех лет сможет получить финансовую помощь в размере 5 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев.
По словам президента, финансовая помощь затронет 27 млн детей.
Президент РФ Владимир Путин также заявил о необходимости увеличить пособия по уходу за ребенком в 2 раза.
"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать", — сообщил Путин.
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Политика , Видео , Общество , Владимир Путин
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