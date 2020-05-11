Путин анонсировал выплаты семьям с детьми 

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Все российские семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации с коронавирусом. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».

Обратиться за выплатой можно будет с 12 мая, заполнив заявление на портале госуслуг.

Каждая семья с детьми до трех лет сможет получить финансовую помощь в размере 5 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев.

По словам президента, финансовая помощь затронет 27 млн детей.

Президент РФ Владимир Путин также заявил о необходимости увеличить пособия по уходу за ребенком в 2 раза.