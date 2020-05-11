Путин назвал главную причину смертности от COVID-19 в мире 

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Президент России Владимир Путин назвал главную причину смертности от коронавируса в мире.

В ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране Владимир Путин заявил, что основной причиной смертности стала неготовность и перегрузка систем здравоохранения.

Президент отметил, что у России было время подготовить систему здравоохранения к эпидемии: увеличить коечный фонд, приобрести необходимое оборудование. Кроме того, по словам Путина, российские специалисты использовали опыт зарубежных коллег.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин объявил об окончании всероссийского режима нерабочих дней, который действует с 30 марта.