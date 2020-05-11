«Дело не в цифрах»: Путин подвел итог нерабочих дней 

На федеральном уровне режим нерабочих дней прекращает свое действие уже с 12 мая. Однако страна продолжает борьбу с эпидемией коронавируса. Выход из ограничений не будет одномоментным: соответствующие решения главы регионов будут принимать на местах в соответствии с подписанным президентом указом. Кроме того, федеральное правительство анонсировало ряд масштабных мер поддержки бизнесу и гражданам.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране. Заявление было сделано в рамках совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором приняли участие главы регионов и члены правительства.

На федеральном уровне эта мера перестает действовать с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что при этом борьба с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 продолжается. Путин добавил, что общие санитарные требования должны продолжать соблюдаться, чтобы избежать новой волны пандемии.

Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Страна переходит на новый этап борьбы с эпидемией — постепенный выход из ограничений.

Здесь ключевую роль сыграют региональные власти, которые в связке с федеральным центром будут принимать решения исходя из ситуации на местах. Де-факто такая практика реализовывалась и ранее. Так, еще 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая. При этом ограничительные меры были даже ужесточены: теперь ношение масок является обязательным.

Об этом в ходе совещания сказал и президент:

«Главы регионов опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка — может быть, даже и дополнять».

Глава государство отдельно отметил, что выход из ограничений не может быть одномоментным: «нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом».

По итогам совещания президент подписал указ о порядке продления ограничительных мер. Согласно его тексту, в регионах может приостанавливаться деятельность организаций вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе и деятельность индивидуальных предпринимателей. Указ также содержит пункты, которые распространяются на системообразующие, научные и образовательные организации.

Часть совещания была посвящена итогам тех шести недель, которые страна находилась в режиме нерабочих дней. 30 марта, когда этот режим начал работать, в стране было выявлено 1836 случаев заражения COVID-19. По состоянию на 11 мая это число увеличилось до 221 334 человек. В то же время, смертность в России составляет менее 1% (2009 смертей), в то время как в других странах этот показатель часто превышает 10%.

По словам президента, принятые властями меры позволили «затормозить, замедлить развитие эпидемии». На момент начала мировой эпидемии в России были хуже стартовые условия, чем в США и европейских странах. В стране не было ни достаточного запаса медицинских масок, ни тестов для выявления болезни. Коек в стационарах также не хватало.

Однако, как отмечает глава государства, принятые меры позволили получить ресурс времени, который был использован для повышения готовности системы здравоохранения.

По его словам, число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч. Также был сформирован запас оборудования и техники, в том числе, резерв аппаратов искусственной вентиляции легких.

«И, слава Богу, конечно, что он не востребован в полном объеме. Задействована лишь его незначительная часть», — сказал Путин.

Указывая на мировой опыт, президент отметил, что именно перегрузка систем здравоохранения стала основной причиной высокой смертности: в больницах не могли помочь тем, кого еще можно было спасти.

«А мы, повторю, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены — можно сказать без всякого преувеличения — многие тысячи жизней», — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что основная заслуга в этом принадлежит врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. За последнее время они узнали о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии, а также отработали новые методики лечения, в том числе с учетом зарубежного опыта.

Также президент указал на рост масштабов тестирования — сейчас в стране ежедневно проводится около 170 тысяч тестов:

«Это один из самых высоких показателей в мире. Но дело, разумеется, не в цифрах».

При этом Путин поручил довести этот показатель до 300 тысяч в сутки.

«Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Это понятно. Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю: чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражений, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию», — подчеркнул он.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, государство не прекращает принятые ранее меры поддержки населения. Более того, во время совещания президент анонсировал ряд новых мер.

«Вместе с тем, сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — пояснил он свое решение.

Внушительная часть новых мер непосредственно касается семей с детьми.

Были предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в два раза был повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Кроме того, граждане смогут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей за каждого ребенка, не достигшего возраста 16 лет.

Последняя мера коснется всех семей, вне зависимости от уровня дохода родителей. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Также глава государства анонсировал новые поддержки пострадавшим от эпидемии предприятиям. Теперь бизнес из пострадавших отраслей сможет оформить льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам. Срок выплаты — апрель 2021 года. Однако в случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% — государство покроет половину от этой суммы.

«Ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников», — пояснил президент.

При этом еще большее значение имеет другая мера: отмена налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Единственный налог, который предприятия будут платить за апрель, мая и июнь этого года — НДС. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам и затронет около 1,5 млн предприятий.

Глава государства не обошел стороной и самозанятых граждан, которых официально зарегистрировано в стране более 650 тысяч человек.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищено и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — сказал президент, анонсировав возвращение самозанятым средств, которые были потрачены ими на уплату налогов в 2019 году. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Завершая совещание, президент поручил правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики.