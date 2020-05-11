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Стало известно о состоянии Мишустина 

Вероника Полынина и ещё 17 6 минут назад
В состоянии заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — приводит ТАСС слова Белякова.
Представитель премьер-министра отметил, что он продолжает работать в удаленном режиме, проводит онлайн-совещания и постоянно находится на связи с президентом Владимиром Путиным.
Беляков также сообщил, что участие Михаила Мишустина в запланированном на сегодня совещании с главой государства по ситуации с коронавирусом не планировалось.
30 апреля, как сообщал «Рамблер», у Михаила Мишустина подтвердился коронавирус. Тогда же глава кабмина сообщил, что из симптомов у него присутствует высокая температура. Исполняющим обязанности главы кабмина на время болезни Мишустина был назначен Андрей Белоусов.
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Политика , Видео , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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