Стало известно о состоянии Мишустина 

В состоянии заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — приводит ТАСС слова Белякова.

Представитель премьер-министра отметил, что он продолжает работать в удаленном режиме, проводит онлайн-совещания и постоянно находится на связи с президентом Владимиром Путиным

Беляков также сообщил, что участие Михаила Мишустина в запланированном на сегодня совещании с главой государства по ситуации с коронавирусом не планировалось.