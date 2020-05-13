«Голословные обвинения»: Лавров резко ответил США

Заявление главы отечественного МИД прозвучало на встрече совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что на страны с независимым внешнеполитическим курсом в настоящее время «усиливается давление».

«Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что вместе с тем мировые лидеры отвергают предложения о приостановке односторонних санкций в отношении стран, которые испытывают нехватку медикаментов, оборудования и продовольствия.