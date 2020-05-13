«Голословные обвинения»: Лавров резко ответил США

Со стороны США звучат «голословные обвинения» в адрес России и Китая, как стран, проводящих независимый внешнеполитический курс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, американцы также критикуют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Заявление главы отечественного МИД прозвучало на встрече совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что на страны с независимым внешнеполитическим курсом в настоящее время «усиливается давление».
«Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации», — отметил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что вместе с тем мировые лидеры отвергают предложения о приостановке односторонних санкций в отношении стран, которые испытывают нехватку медикаментов, оборудования и продовольствия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на заседании Генассамблеи ООН представители Евросоюза, США, Украины, Грузии и Великобритании заблокировали проект резолюции, предполагающий отмену санкций в отношении развивающихся стран, которые испытывают трудности в борьбе с пандемией COVID-19. Документ подготовили российские дипломаты в соавторстве с коллегами из 28 стран.