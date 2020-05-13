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«Голословные обвинения»: Лавров ответил США 

Павел Тиунов и ещё 46 21 минуту назад
«Голословные обвинения»: Лавров резко ответил США
Фото: ТАСС
Со стороны США звучат «голословные обвинения» в адрес России и Китая, как стран, проводящих независимый внешнеполитический курс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, американцы также критикуют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
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Заявление главы отечественного МИД прозвучало на встрече совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что на страны с независимым внешнеполитическим курсом в настоящее время «усиливается давление».
«Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации», — отметил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что вместе с тем мировые лидеры отвергают предложения о приостановке односторонних санкций в отношении стран, которые испытывают нехватку медикаментов, оборудования и продовольствия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на заседании Генассамблеи ООН представители Евросоюза, США, Украины, Грузии и Великобритании заблокировали проект резолюции, предполагающий отмену санкций в отношении развивающихся стран, которые испытывают трудности в борьбе с пандемией COVID-19. Документ подготовили российские дипломаты в соавторстве с коллегами из 28 стран.
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Политика , В мире , США , Война в Сирии , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , ВОЗ , ШОС , РИА Новости , Китай
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