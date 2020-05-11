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Путин поручил ускорить выплаты социально-ориентированным НКО 

РИА Новости и ещё 3 17 часов назад
Путин поручил ускорить выплаты социальным НКО
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить доведение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… ускорить доведение трех миллиардов рублей, выделение которых предусмотрено распоряжением президента РФ от 6 мая 2020 года № 120-рп, в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных организаций, оказывающих помощь социальным учреждениям и нуждающимся гражданам в период действия ограничительных мер", — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 20 мая, далее — ежемесячно; ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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