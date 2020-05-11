Путин поручил ускорить выплаты социальным НКО

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Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить доведение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… ускорить доведение трех миллиардов рублей, выделение которых предусмотрено распоряжением президента РФ от 6 мая 2020 года № 120-рп, в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных организаций, оказывающих помощь социальным учреждениям и нуждающимся гражданам в период действия ограничительных мер", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 20 мая, далее — ежемесячно; ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин

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