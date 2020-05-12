Песков госпитализирован с коронавирусом 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом. Об этом сам Дмитрий Сергеевич сообщил «РИА Новости».
Пока не сообщается, каким образом Песков заразился вирусом и каково его состояние сейчас.
В конце апреля с коронавирусом был госпитализирован премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас его состояние улучшилось. На данный момент политик находится в больнице под наблюдением медиков. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал представитель Мишустина.