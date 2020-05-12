Песков госпитализирован с коронавирусом 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом. Об этом сам Дмитрий Сергеевич сообщил «РИА Новости».

Пока не сообщается, каким образом Песков заразился вирусом и каково его состояние сейчас.