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Песков госпитализирован с коронавирусом 

Экспресс газета и ещё 61 13 часов назад
Песков госпитализирован с коронавирусом
Фото: Экспресс газета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом. Об этом сам Дмитрий Сергеевич сообщил «РИА Новости».
Пока не сообщается, каким образом Песков заразился вирусом и каково его состояние сейчас.
В конце апреля с коронавирусом был госпитализирован премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас его состояние улучшилось. На данный момент политик находится в больнице под наблюдением медиков. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал представитель Мишустина.
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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , РИА Новости
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