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Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней 

Павел Тиунов и ещё 1 21 минуту назад
Президент России Владимир Путин на ближайшем совещании рассмотрит вопрос о возможном продлении «коронавирусных каникул», сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение главой государства совещания по теме распространения коронавирусной инфекции по территории страны. Обсуждение насущной темы запланировано на понедельник 11 мая.
Помощник национального лидера позже пояснил, что на совещании будет поднят вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
28 апреля, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая. Национальный лидер пояснил, что «в обычной ситуации» россияне взяли бы на 6,7 и 8 мая отгулы или отпуска, чтобы у них получились длинные каникулы. На фоне пандемии, отметил президент, «рисковать нельзя», поэтому эти дни были объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Примечательно, что в Москве и Московской области ограничительные меры были продлены вплоть до 31 мая.
На момент 10 мая в России насчитывается более 209 тысяч заразившихся коронавирусом. От заболевания COVID-19 и вызванных инфекцией осложнений скончались почти 2 тысячи человек. Более 34 тысяч удалось вылечиться.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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