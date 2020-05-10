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Путин озвучил национальную идею России 

Майк Габриелян и ещё 22 13 минут назад
Путин ответил, в чем заключается национальная идея России. Такой вопрос президенту страны задали в эфире телеканала «Россия 1».
«В патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть», — заявил глава государства.
При этом Путин отметил, что любовь к отечеству иногда пытаются подменить чем-то другим. Настоящий патриотизм «не должен быть квасным, затхлым и кислым». Патриот не только гордится прошлым, но и смотрит в будущее.
«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — сказал президент.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журналисты сняли на видео, как Владимир Путин смотрел авиационный парад в Москве.
Политика , Видео , Владимир Путин
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