Раскрыт порядок проверки продуктов для Путина

Все новости на карте

Экс-гендиректор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров , заявил, что все продукты, которые должны попасть на стол к президенту РФ Владимиру Путину проходят проверку в спецлаборатории, сообщает РИА "Новости".

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", — сказал Бухаров.

Он также отметил, что не знаком с гастрономическими предпочтениями президента России.

Бухаров также добавил, что в случае, когда невозможно проверить продукты из-за непредвиденных обстоятельств, во время приготовления еды всегда присутствует санитарный врач.