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Шеф-повар рассказал, что продукты для Путина проверяют в лаборатории 

Газета.Ru и ещё 4 20 минут назад
Раскрыт порядок проверки продуктов для Путина
Фото: РИА Новости
Экс-гендиректор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров, заявил, что все продукты, которые должны попасть на стол к президенту РФ Владимиру Путину проходят проверку в спецлаборатории, сообщает РИА "Новости".
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", — сказал Бухаров.
Он также отметил, что не знаком с гастрономическими предпочтениями президента России.
Бухаров также добавил, что в случае, когда невозможно проверить продукты из-за непредвиденных обстоятельств, во время приготовления еды всегда присутствует санитарный врач.
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Политика , Другое , Игорь Бухаров , Владимир Путин , Федеральная служба охраны , РИА Новости
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