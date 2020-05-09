В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал кощунством планы президента Украины установить памятник в виде колокола в Симферополе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола, в том числе в колокол Мира в Донецке и колокол Единства в Симферополе. По его словам, в момент, когда на Украине наступит мир, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины.
"Президенту Украины пора прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Все это выглядит кощунственно. Украинским властям нужно не столько новые памятники возводить, сколько сохранить существующие, которые напоминают о великой Победе советского народа над фашизмом", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинским властям пора раз и навсегда оставить претензии на Крым и начать выстраивать добрососедские отношения с Россией.
"Вот тогда и следует установить памятник на крымском участке российско-украинской государственной границы, символизирующий братские отношения двух государств", — подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".