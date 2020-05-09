Белый дом отказался признавать победу СССР

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Белый дом отдал победу над нацистами Британии и США 

Павел Тиунов 1 час назад
В 1945 году победу над нацистами одержали США и Великобритания, считают представители Белого дома. Видео о главенствующей роли стран в разгроме фашистских войск опубликовано в официальном Instagram-аккаунте резиденции американского президента.
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — говорится в сопроводительном к ролику сообщении.
За сутки с момента публикации записи пост набрал около 280 тысяч просмотров и более 30 тысяч комментариев. Одним из пользователей, отреагировавших на заявление представителей Белого дома, стал рэпер Тимати. Сначала на своей странице в Instagram он возмутился публикацией и призвал своих подписчиков прокомментировать действия американцев.
Затем сам под провокационным постом написал, что США и Великобритания — «красавцы», поскольку «отстояли блокадный Петербург», «прошли битву под Сталинградом» и «водрузили на рейхстаге свой флаг». Артиста поддержали многие российские звезды. Например, певица Айза написала, что «Бог хранит СССР», а рэпер СТ оставил в комментариях текст песни «День Победы».
Комментарии 1634
Политика , Видео , Тимати , США , Великобритания
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