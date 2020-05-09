Белый дом отказался признавать победу СССР

В 1945 году победу над нацистами одержали США Великобритания , считают представители Белого дома. Видео о главенствующей роли стран в разгроме фашистских войск опубликовано в официальном Instagram -аккаунте резиденции американского президента.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — говорится в сопроводительном к ролику сообщении.

За сутки с момента публикации записи пост набрал около 280 тысяч просмотров и более 30 тысяч комментариев. Одним из пользователей, отреагировавших на заявление представителей Белого дома, стал рэпер Тимати . Сначала на своей странице в Instagram он возмутился публикацией и призвал своих подписчиков прокомментировать действия американцев.

Затем сам под провокационным постом написал, что США и Великобритания — «красавцы», поскольку «отстояли блокадный Петербург», «прошли битву под Сталинградом» и «водрузили на рейхстаге свой флаг». Артиста поддержали многие российские звезды. Например, певица Айза написала, что «Бог хранит СССР», а рэпер СТ оставил в комментариях текст песни «День Победы».