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Россия намерена «серьезно поговорить» с США 

Павел Тиунов и ещё 29 6 минут назад
Российские дипломаты заявили о намерении «серьезно поговорить» с американскими официальными лицами, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Поводом для резкого заявления послужил поста, опубликованный на странице Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами во Второй мировой войне одержали исключительно США и Великобритания.
8 мая, как сообщал «Рамблер», в аккаунте резиденции американского президента появилась публикация, отмечающая главенствующую роль союзнических войск в победе над фашистской Германией. В сообщении подчеркивалось, что «дух Америки всегда побеждает».
На пост отреагировали отечественные звезды шоу-бизнеса. В частности, рэпер Тимати в комментариях написал, что США и Великобритания — «красавцы», поскольку «отстояли блокадный Петербург», «прошли битву под Сталинградом» и «водрузили на рейхстаге свой флаг», певица Айза написала, что «Бог хранит СССР», а рэпер СТ оставил в комментариях текст песни «День Победы».
Российские дипломаты подчеркнули, что у американских чиновников «не нашлось храбрости» воздать должное Красной Армии и советскому народу за их усилия в победе над фашистами.
«Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами», — заявили сотрудники МИД РФ.
Комментарии 113
Политика , Видео , Тимати , МИД , США
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