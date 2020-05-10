Россия намерена «серьезно поговорить» с США 

Поводом для резкого заявления послужил поста, опубликованный на странице Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами во Второй мировой войне одержали исключительно США и Великобритания.

8 мая, как сообщал «Рамблер», в аккаунте резиденции американского президента появилась публикация, отмечающая главенствующую роль союзнических войск в победе над фашистской Германией. В сообщении подчеркивалось, что «дух Америки всегда побеждает».

На пост отреагировали отечественные звезды шоу-бизнеса. В частности, рэпер Тимати в комментариях написал, что США и Великобритания — «красавцы», поскольку «отстояли блокадный Петербург», «прошли битву под Сталинградом» и «водрузили на рейхстаге свой флаг», певица Айза написала, что «Бог хранит СССР», а рэпер СТ оставил в комментариях текст песни «День Победы».

Российские дипломаты подчеркнули, что у американских чиновников «не нашлось храбрости» воздать должное Красной Армии и советскому народу за их усилия в победе над фашистами.