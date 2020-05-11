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Кремль раскрыл подробности нового обращения Путина к россиянам 

Алиса Селезнёва и ещё 4 4 минуты назад
Раскрыты подробности обращения Путина к россиянам
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, выступит с обращением к россиянам по поводу ситуации с коронаврусом. Об этом сообщили в Кремле.
По данным пресс-службы, выступление главы государства запланировано на вторую половину дня.
«Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны», — отмечается в анонсе.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Путин продлил нерабочий режим, действовавший по 30 апреля включительно, на дни между майскими праздниками — 6, 7 и 8 мая. После 11 мая власти планировали приступить к поэтапной отмене ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
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Политика , Владимир Путин
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