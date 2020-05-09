LIVE: Путин принимает парад Президентского полка

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LIVE: Путин примет парад Президентского полка в День Победы
Дарья Зарецкая
и
ещё 10
37 минут назад
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17
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Владимир Путин
в рамках празднования Дня Победы примет парад Президентского полка.
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