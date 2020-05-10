МИД России прокомментировали поздравление, выпущенное Белым домом, в котором утверждается, что победу над нацизмом одержали США и Британия. Это поздравление разослали по соцсетям.

«Многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается» — написала представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Захарова заявила, что у неё сложилось впечатление, что кто-то хотел уменьшить значение совместного заявления президентов РФ и США, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Дипломат подчеркнула, что в нем воспевался «Дух Эльбы» и говорилось о примере объединения государств. Однако в последовавшем затем сообщении Белого дома превозносился исключительно «американский дух», а победителями объявили лишь США и Британию.

Захарова считает, что нельзя мириться с подобными заявлениями.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — заключила Захарова.