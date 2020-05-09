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МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору 

РИА Новости 35 минут назад
В МИД РФ сделали заявление о Японии и Курилах
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Уточняется, что реакция российского МИД вызвана публикацией в японской газете "Асахи" 6 мая текущего года, якобы раскрывающей содержание "совершенно секретной" записи беседы генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева с премьер-министром Японии Танакой в октябре 1973 года.
"Наша страна на протяжении всего послевоенного периода придерживалась последовательной позиции: мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет Российской Федерации над всеми южными Курильскими островами. Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на "частные архивы" бывшего японского руководства, неуместны", — подчеркнули в МИД РФ.
Представители ведомства заявили, что цель этого далеко не первого вброса "псевдосенсационных материалов" по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна: "на основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах". "Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное", — отметили в МИД.
Российская сторона также напомнила, что приоритетной задачей на нынешнем этапе является развитие всего комплекса российско-японского сотрудничества в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень. "Только такой результат — причем видимый народам обеих стран — позволит создать условия для предметного диалога по целому ряду чувствительных проблем", — заключили в ведомстве.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Политика , МИД , КПСС , Москва , Япония
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