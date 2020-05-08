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Москва ответила на японские инсинуации о Брежневе и Курилах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 13 часов назад
МИД России прокомментировал инсинуации в СМИ Японии о неких неизвестных ранее высказываниях генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов.
Японская газета «Асахи» утверждает, что в ходе переговоров с главой правительства Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года Брежнев якобы признал, что среди «нерешенных вопросов» есть и вопрос о южной части Курил.
При этом издание ссылается на официальную запись беседы сотрудниками японского МИДа. Запись имеет гриф «Совершенно секретно. Без ограничения срока». Сообщается, что запись нашли в библиотеке токийского Университета Мэйдзи, куда она попал из архива бывшего премьер-министра страны Такэо Мики после смерти политика, передает ТАСС.
Россия назвала заявление газеты «вбросом псевдосенсационного материала по проблематике мирного договора». Отмечается, что такие вбросы делались и раньше. Цель таких действий — воспользоваться «очередными домыслами», чтобы «подкрепить японскую позицию на переговорах».
МИД России допускает, что среди инициаторов публикации есть японские официальные лица. Однако японская сторона «выдает желаемое за действительное», поскольку суверенитет России над Курильскими островами неоспорим, говорится в сообщении. Как заявили в МИДе, мирный договор должен быть основан на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме
Россия считает «неуместными любые инсинуации», тем более «со ссылками на „частные архивы“ бывшего японского руководства».
Российское ведомство напомнило, что сейчас страны пытаются через «развитие всего комплекса сотрудничества» вывести свои отношения «на качественно новый уровень». Когда «видимый народам обеих стран» результат будет достигнут, появятся «условия для предметного диалога по целому ряду чувствительных проблем».
Напомним, Москва не раз заявляла, что для заключения мирного договора в Токио должны признать суверенитет России над Курилами.
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Политика , Видео , Леонид Брежнев , МИД , КПСС , ИТАР-ТАСС , Москва
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