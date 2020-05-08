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Джонсон обратился к Путину 

Вероника Полынина и ещё 1 41 минуту назад
Джонсон обратился к Путину
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
Британский премьер назвал вклад Советского Союза в победу над нацизмом решающим. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы.
«Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса», — говорится в сообщении.
Владимир Путин и Борис Джонсон заявили о готовности к налаживанию двустороннего диалога, а также к совместному решению актуальных международных проблем.
Ранее в пятницу, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.
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Политика , В мире , Европа , Борис Джонсон , Ангела Меркель , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Великобритания
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