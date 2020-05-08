Джонсон обратился к Путину 

Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Британский премьер назвал вклад Советского Союза в победу над нацизмом решающим. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы.

«Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса», — говорится в сообщении.

Владимир Путин и Борис Джонсон заявили о готовности к налаживанию двустороннего диалога, а также к совместному решению актуальных международных проблем.