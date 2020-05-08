Мишустин сделал первое заявление из больницы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые после обнаружения у него коронавирусной инфекции COVID-19 поучаствовал в совещании правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
30 апреля, как сообщал «Рамблер», Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией. Он предложил президенту Владимиру Путину назначить временно исполняющим обязанности председателя кабинета министров первого вице-премьера Андрея Белоусова, заверив при этом, что планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи.
Сегодня Мишустин впервые после госпитализации принял участие в онлайн-совещании правительства по социально-экономическим вопросам. В ходе него он среди прочего заявил, что ветеранам Великой Отечественной войны следует уделять самое пристальное внимание в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«Надо заботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедления», — призвал он.
Премьер добавил, что поддержка ветеранов не должна заканчиваться после 9 мая — забота о них должна быть постоянной и ощутимой, они ни в чем не должны испытывать проблем.