Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин вернулся к работе 

Артём Кульша и ещё 8 26 минут назад
Мишустин сделал первое заявление из больницы
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые после обнаружения у него коронавирусной инфекции COVID-19 поучаствовал в совещании правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
30 апреля, как сообщал «Рамблер», Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией. Он предложил президенту Владимиру Путину назначить временно исполняющим обязанности председателя кабинета министров первого вице-премьера Андрея Белоусова, заверив при этом, что планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи.
Сегодня Мишустин впервые после госпитализации принял участие в онлайн-совещании правительства по социально-экономическим вопросам. В ходе него он среди прочего заявил, что ветеранам Великой Отечественной войны следует уделять самое пристальное внимание в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«Надо заботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедления», — призвал он.
Премьер добавил, что поддержка ветеранов не должна заканчиваться после 9 мая — забота о них должна быть постоянной и ощутимой, они ни в чем не должны испытывать проблем.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Комментарии 1
Политика , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео нападения на девушку в метро
Появилось видео нападения на девушку в метро
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Он в крови по колено, если не выше»
«Он в крови по колено, если не выше»
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение