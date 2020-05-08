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Мишустин провел первое совещание из больницы 

Lenta.ru и ещё 8 48 минут назад
Мишустин провел первое совещание из больницы
Фото: РИА Новости
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое совещание с членами правительства после госпитализации. Из больницы он связался с кабмином по видеосвязи, сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.
На совещании обсуждалась социально-экономическая повестка.
6 мая президент Владимир Путин сообщил, что Мишустин идет на поправку. «Не без температуры, конечно… Мы с ним на связи каждый день, каждый день», — уточнил глава государства.
О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля.
Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов. После получения положительного теста Михаил Мишустин призвал россиян максимально серьезно отнестись к эпидемии и не выходить из дома без крайней необходимости.
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Политика , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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