Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая

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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с 9 мая 

Артём Кульша и ещё 6 35 минут назад
Президент России Владимир Путин поздравил народы стран бывшего Советского Союза с Днем победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.
Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Грузии, Абхазии, Украины, Армении, Киргизии, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Южной Осетии.
В посланиях он назвал священным долгом нынешних поколений навеки сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны. Также Путин назвал необходимым решительно противостоять попыткам переписать итоги войны.
Кроме того, в посланиях российский лидер упомянул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — назвал ее одним из вызовов, совместному противостоянию которым будет, уверен он, способствовать общая память о подвиге ветеранов.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в эфире телеканала «Россия» Путин заявил, что у Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза нет и не может быть никакого чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Владимир Путин , Грузия
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