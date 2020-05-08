Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая

Президент России Владимир Путин поздравил народы стран бывшего Советского Союза с Днем победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Грузии, Абхазии, Украины, Армении, Киргизии, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Южной Осетии.

В посланиях он назвал священным долгом нынешних поколений навеки сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны. Также Путин назвал необходимым решительно противостоять попыткам переписать итоги войны.

Кроме того, в посланиях российский лидер упомянул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — назвал ее одним из вызовов, совместному противостоянию которым будет, уверен он, способствовать общая память о подвиге ветеранов.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в эфире телеканала «Россия» Путин заявил, что у Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза нет и не может быть никакого чувства вины за развязывание Второй мировой войны.