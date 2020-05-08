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Путин и Меркель обменялись поздравлениями накануне 9 мая 

Алиса Селезнёва и ещё 21 35 минут назад
Путин и Меркель обменялись поздравлениями
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Об этом сообщили в Кремле.
По данным пресс-службы, лидеры стран провели телефонный разговор.
«Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом», — отмечается в сообщении.
Также в ходе переговоров лидеры стран обсудили пандемию коронавируса и договорились оказывать друг другу взаимную помощь в борьбе с распространением инфекции.
Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за эпидемии коронавируса. Он заверил, что все мероприятия будут проведены в другие даты в 2020 году.
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Политика , В мире , Европа , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
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