Путин и Меркель обменялись поздравлениями

По данным пресс-службы, лидеры стран провели телефонный разговор.

«Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом», — отмечается в сообщении.

Также в ходе переговоров лидеры стран обсудили пандемию коронавируса и договорились оказывать друг другу взаимную помощь в борьбе с распространением инфекции.

Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за эпидемии коронавируса. Он заверил, что все мероприятия будут проведены в другие даты в 2020 году.