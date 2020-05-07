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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
Песков ответил на вопрос о выходе из самоизоляции
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
«Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока», — приводит РИА Новости ответ Пескова.
Ранее власти Москвы объявили о продлении до 31 мая режима самоизоляции, а также ограничений работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.
При этом заявлено, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: он коснётся работы предприятий промышленности и строительства.
6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с Путиным заявила о предлагаемых рекомендациях для снятия ограничений, которое состоит из трёх этапов.
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Политика , Анна Попова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости
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