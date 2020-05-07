Песков ответил на вопрос о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о том, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.

«Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока», — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Ранее власти Москвы объявили о продлении до 31 мая режима самоизоляции, а также ограничений работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.

При этом заявлено, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: он коснётся работы предприятий промышленности и строительства.