Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах

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Вызвавшие споры слова о туристах, которым нужно рассчитывать финансовые возможности при путешествиях, были направлены на предупреждение новых сложных ситуаций в будущем и могут рассматриваться исключительно как рекомендации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе прямого эфира в Instagram.

Всё, что я говорила, никоим образом не было нацелено на то, чтобы кого-то обидеть, а просто предупредить о ситуациях, которые происходят с огромным количеством людей за рубежом. Мы эти истории видим. Это история боли десятков тысяч людей, — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что сейчас ситуация значительно отличается от той, что была несколько десятков лет назад, когда отправиться в заграничную поездку могли немногие.

Я имела в виду, что выезд может быть по приглашению. Когда вас приглашает кто-то, то он несёт всю полноту ответственности. Мало кто знает, когда вы оформляете приглашение человеку, то подписываетесь под обязательством по целому ряду вопросов. Это и медицина, и жильё, и ответственность за человека, за то, что с ним будет происходить. Вот и всё, — пояснила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что министерство поддерживает выездной туризм и способствует его развитию.

В ходе зарубежных визитов министра иностранных дел один из наиболее распространённых элементов — это подписание соглашений о безвизовых обменах, об облегчении формальностей, связанных с поездками, — добавила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что сотрудники Министерства иностранных дел России в условиях пандемии коронавируса работают практически круглосуточно, включая персонал, переведённый на удалённый режим работы, писал NEWS.ru.