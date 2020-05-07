Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова объяснила свои слова о россиянах, застрявших за границей без денег 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вызвавшие споры слова о туристах, которым нужно рассчитывать финансовые возможности при путешествиях, были направлены на предупреждение новых сложных ситуаций в будущем и могут рассматриваться исключительно как рекомендации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе прямого эфира в Instagram.
Всё, что я говорила, никоим образом не было нацелено на то, чтобы кого-то обидеть, а просто предупредить о ситуациях, которые происходят с огромным количеством людей за рубежом. Мы эти истории видим. Это история боли десятков тысяч людей, — сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что сейчас ситуация значительно отличается от той, что была несколько десятков лет назад, когда отправиться в заграничную поездку могли немногие.
Я имела в виду, что выезд может быть по приглашению. Когда вас приглашает кто-то, то он несёт всю полноту ответственности. Мало кто знает, когда вы оформляете приглашение человеку, то подписываетесь под обязательством по целому ряду вопросов. Это и медицина, и жильё, и ответственность за человека, за то, что с ним будет происходить. Вот и всё, — пояснила представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что министерство поддерживает выездной туризм и способствует его развитию.
В ходе зарубежных визитов министра иностранных дел один из наиболее распространённых элементов — это подписание соглашений о безвизовых обменах, об облегчении формальностей, связанных с поездками, — добавила Захарова.
Ранее дипломат заявила, что сотрудники Министерства иностранных дел России в условиях пандемии коронавируса работают практически круглосуточно, включая персонал, переведённый на удалённый режим работы, писал NEWS.ru.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
News.ru: последние новости
Песков напомнил о дате истечения указа Путина о самоизоляции Песков напомнил о дате истечения указа Путина о самоизоляции Пушков объявил бессмысленными учения НАТО у берегов России Пушков объявил бессмысленными учения НАТО у берегов России Немецкий депутат назвал нереалистичной и опасной передачу Крыма Украине Немецкий депутат назвал нереалистичной и опасной передачу Крыма Украине
Комментарии 1
Политика , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Создана система контроля ношения масок
Создана система контроля ношения масок
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение