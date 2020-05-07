Трамп обратился к Путину

Беседа глав двух мировых держав была основана на теме празднования предстоящего Дня Победы. В ходе переговоров диалог политиков коснулся мер, которые страны предпринимают в условиях пандемии коронавируса. Дональд Трамп подчеркнул, что американские власти активно помогают своим гражданам, но готовы в любой момент оказать посильную помощь людям в любой точке мира, в том числе и в России.

Президент США также поднял тему гонки вооружений. По его мнению, чтобы избежать «дорогостоящего» процесса, необходимо принять меры по контролю за накапливанием оружия, который должен затронуть не только Соединенные штаты и Россия, но и Китай.

В конце марта, как сообщал «Рамблер», Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Американский президент тогда назвал поступок российских коллег «очень милым».