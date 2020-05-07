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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с коронавирусом 

Павел Тиунов 5 часов назад
Трамп обратился к Путину
Фото: Reuters
США готово оказать помощь России в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 мая американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщид президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
Беседа глав двух мировых держав была основана на теме празднования предстоящего Дня Победы. В ходе переговоров диалог политиков коснулся мер, которые страны предпринимают в условиях пандемии коронавируса. Дональд Трамп подчеркнул, что американские власти активно помогают своим гражданам, но готовы в любой момент оказать посильную помощь людям в любой точке мира, в том числе и в России.
Президент США также поднял тему гонки вооружений. По его мнению, чтобы избежать «дорогостоящего» процесса, необходимо принять меры по контролю за накапливанием оружия, который должен затронуть не только Соединенные штаты и Россия, но и Китай.
В конце марта, как сообщал «Рамблер», Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Американский президент тогда назвал поступок российских коллег «очень милым».
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Политика , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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