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Россияне возмущены выдвинутым РФ обвинением по Второй мировой 

Лера Букина 9 часов назад
Россияне возмущены выдвинутым РФ обвинением по Второй мировой
Фото: РИА Новости
Обвинение России в фальсификации истории Второй мировой войны со стороны Латвии, Литвы и Эстонии — провокация. Так считают 67% россиян, принявших участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера. По мнению респондентов, лидерам этих стран выгодно «очернить» Россию, выставив ее в подобном свете.
29% участников исследования уверены в том, что данное обвинение — следствие того, что стороны относятся с недоверием к России.
4% россиян не любят обсуждать политические вопросы.
Всего в опросе приняли участие 8247 человек.
Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.
В заявлении президентов Латвии Эгилса Левитса, Литвы Гитанаса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников.
Также в нем сказано, что окончание Второй мировой войны не означало наступления свободы для государств Балтии — они были оккупированы и аннексированы Советским Союзом.
«СССР использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль», — также сказано в нем.
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Политика , Керсти Кальюлайд , Латвия , Литва , Эстония
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