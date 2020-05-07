Россияне возмущены выдвинутым РФ обвинением по Второй мировой 

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Литвы и Обвинение России в фальсификации истории Второй мировой войны со стороны Латвии Эстонии — провокация. Так считают 67% россиян, принявших участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера. По мнению респондентов, лидерам этих стран выгодно «очернить» Россию, выставив ее в подобном свете.

29% участников исследования уверены в том, что данное обвинение — следствие того, что стороны относятся с недоверием к России.

4% россиян не любят обсуждать политические вопросы.

Всего в опросе приняли участие 8247 человек.

Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.

В заявлении президентов Латвии Эгилса Левитса, Литвы Гитанаса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников.

Также в нем сказано, что окончание Второй мировой войны не означало наступления свободы для государств Балтии — они были оккупированы и аннексированы Советским Союзом.