Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы 

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«Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и подтверждили планы по расширению сотрудничества в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что японские власти запретили въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с COVID-19.