Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
«Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и подтверждили планы по расширению сотрудничества в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось, что японские власти запретили въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с COVID-19.