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Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы 

RT на русском и ещё 15 10 часов назад
Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
«Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и подтверждили планы по расширению сотрудничества в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось, что японские власти запретили въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с COVID-19.
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Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Япония
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