Минск поссорился с Первым каналом

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МИД Белоруссии уведомил российское посольство о лишении аккредитации двух журналистов «Первого канала». Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что такое решение было принято из-за «распространения информации, не соответствующей действительности».

Как писал «Рамблер», СМИ называли причиной недовольства белорусских властей репортаж Кручинина, в котором показали свежие могилы в городе Столбцы, где зафиксировали вспышку коронавируса. В сюжете говорилось о приросте больных после пасхальных служб и субботников, а также о недоверии к методикам подсчета зараженных в стране.

«Первый канал» сообщил, что корреспондента выслали из Белоруссии. Однако источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что лишение аккредитации не обязывало журналиста покидать страну.