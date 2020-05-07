Минск поссорился с Первым каналом

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Белоруссия лишила аккредитации журналистов «Первого канала» 

Мария Иванова и ещё 2 16 часов назад
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Фото: РИА Новости
МИД Белоруссии уведомил российское посольство о лишении аккредитации двух журналистов «Первого канала». Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз уточнил, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его белорусском операторе Сергее Панасюке.
Он заявил, что такое решение было принято из-за «распространения информации, не соответствующей действительности».
Как писал «Рамблер», СМИ называли причиной недовольства белорусских властей репортаж Кручинина, в котором показали свежие могилы в городе Столбцы, где зафиксировали вспышку коронавируса. В сюжете говорилось о приросте больных после пасхальных служб и субботников, а также о недоверии к методикам подсчета зараженных в стране.
«Первый канал» сообщил, что корреспондента выслали из Белоруссии. Однако источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что лишение аккредитации не обязывало журналиста покидать страну.
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Политика , Сергей Панасюк , Анатолий Глаз , Алексей Кручинин , МИД , Первый канал , РИА Новости
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