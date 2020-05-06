Российский министр культуры Ольга Любимова заразились новым коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
По словам Усачевой, министр уже давно работает удаленно и проводит рабочие совещания в формате видеоконференции.
«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — подчеркнула пресс-секретарь.
Любимова стала третьим членом правительства с подтвержденным коронавирусом.
Как писал «Рамблер», ранее о своем заражении объявил премьер-министр Михаил Мишустин, его полномочия передали первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков заявил, что самочувствие Мишустина «в целом нормальное», он находится в больнице, но активно общается с коллегами по телефону.
Также коронавирус обнаружили у главы Минстроя Владимира Якушева.