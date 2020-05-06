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Российский министр культуры Ольга Любимова заразились новым коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.

По словам Усачевой, министр уже давно работает удаленно и проводит рабочие совещания в формате видеоконференции.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — подчеркнула пресс-секретарь.

Любимова стала третьим членом правительства с подтвержденным коронавирусом.