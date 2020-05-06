Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У министра культуры РФ нашли коронавирус 

Мария Иванова и ещё 57 6 мая 2020
Российский министр культуры Ольга Любимова заразились новым коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Жив и работает: как чувствует себя Мишустин с COVID-19
По словам Усачевой, министр уже давно работает удаленно и проводит рабочие совещания в формате видеоконференции.
«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — подчеркнула пресс-секретарь.
Любимова стала третьим членом правительства с подтвержденным коронавирусом.
Как писал «Рамблер», ранее о своем заражении объявил премьер-министр Михаил Мишустин, его полномочия передали первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков заявил, что самочувствие Мишустина «в целом нормальное», он находится в больнице, но активно общается с коллегами по телефону.
Также коронавирус обнаружили у главы Минстроя Владимира Якушева.
Политика , Видео , Другое , Коронавирус , Ольга Любимова , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Якушев , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение