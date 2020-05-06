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В Думе предложили отменить ЕГЭ в 2020 году 

Газета.Ru 6 мая 2020
В Думе предложили отменить ЕГЭ в 2020 году
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что на фоне коронавируса отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году", — заявил он.
Смолин отметил, что при дистанционном обучении значительно вырастет неравенство возможностей в сдаче ЕГЭ у детей.
Депутат добавил, что в регионах на качество дистанционного образования сильно сказывается наличие ширикополосного интернета в школах, а также наличие компьютеров в семьях.
Кроме того, если проводить ЕГЭ в конце июля или в августе, у выпускников не будет каникул, а у педагогов отпусков.
По словам зампреда, студентов в этом году необходимо набрать на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений, правила оценки которых "можно достаточно быстро выработать, а дополнительные устные испытания провести в онлайн-режиме.
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Политика , Общество , Человек года , Олег Смолин , Госдума
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