В Думе предложили отменить ЕГЭ в 2020 году 

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что на фоне коронавируса отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году", — заявил он.

Смолин отметил, что при дистанционном обучении значительно вырастет неравенство возможностей в сдаче ЕГЭ у детей.

Депутат добавил, что в регионах на качество дистанционного образования сильно сказывается наличие ширикополосного интернета в школах, а также наличие компьютеров в семьях.

Кроме того, если проводить ЕГЭ в конце июля или в августе, у выпускников не будет каникул, а у педагогов отпусков.

По словам зампреда, студентов в этом году необходимо набрать на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений, правила оценки которых "можно достаточно быстро выработать, а дополнительные устные испытания провести в онлайн-режиме.