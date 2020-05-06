Назначен и.о. мэра Нижнего Новгорода

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После досрочной отставки мэра Нижнего Новгорода исполняющим обязанности главы города стал его первый заместитель Юрий Шалабаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.

"В соответствии с уставом города исполнять обязанности мэра Нижнего Новгорода будет первый заместитель главы администрации Юрий Шалабаев", — заявили в пресс-службе мэрии.