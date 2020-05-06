МИД Чехии призвал Россию обсудить разногласия в отношениях 

МИД Чехии предложил российской стороне обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности, споры о демонтаже памятника маршалу Коневу. Об этом во вторник, 5 мая, во время выступления в парламенте заявил министр иностранных дел страны Томас Петршичек.

Почему в Восточной Европе идет война с памятниками красноармейцам

При этом представители оппозиционных партий предложили осудить попытки «вмешательства» России во внутренние дела Чехии. Однако большинство депутатов проголосовали против этого предложения. Оппозиция также заявила о намерении добиться снятия лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа с поста заместителя главы парламента из-за того, что он назвал фашистами тех, кто решил установить памятник власовцам в Праге.

«Политизация этих тем может быть контрпродуктивной», — заявил в связи с этим глава МИД Чехии и попросил депутатов «дать простор дипломатии». Он отметил, что обращение с предложением начать консультации было направлено России впервые с момента подписания Соглашения о сотрудничестве и дружественных отношениях в 1993 году, передает РИА Новости.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал глупой акцию пражских властей, которые демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу . Демонтаж монумента он назвал «смешным и глупым», отметив, что выдающемуся военачальнику, который освобождал Прагу от фашистов, принадлежит историческое место в городе. Тех, кто допустил снос памятника, чешский президент обвинил в ненависти и зависти.

Напомним, что на месте монумента маршалу Коневав в пражском районе Ржепорыйе установили памятник генералу Власову. Свое решение местные чиновники аргументировали тем, что якобы «власовцы» освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорыйе от фашистских захватчиков. В российском МИДе по этому поводу заявили, что по решению Нюрнбергского трибунала военные преступления Власова были квалифицированы как не имеющие срока давности.