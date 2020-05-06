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Депутата Калашникова выписали из больницы 

ТАСС и ещё 6 6 мая 2020
Депутата Калашникова выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, у которого ранее был выявлен коронавирус, выписан из больницы и продолжает лечение дома.
"Вчера вечером выписался домой, 14 дней буду дома лечиться", — сообщил он ТАСС в среду. "Есть проблемы, но ничего страшного, уже лучше. Главный кризис прошел", — добавил он.
Ранее Калашников был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Он утверждал, что заразился от водителя своего служебного автомобиля. Коронавирус также был выявлен у другого члена фракции КПРФ Дмитрия Новикова.
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Политика , Коронавирус , Коронавирус в Москве , Калашников Леонид Иванович , Дмитрий Новиков , Госдума , КПРФ , ИТАР-ТАСС
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