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Песков уточнил темы переговоров Путина и Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 37 6 мая 2020
Песков уточнил темы переговоров Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко не обсуждали освещение в российских СМИ ситуации с коронавирусом в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, это не обсуждалось. Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации. Они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые предпринимаются в РФ, у нас в стране. Поэтому делать какие-то обобщающие заявления относительно фона освещения, наверное, не совсем корректно. Это первое», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднимал ли Лукашенко во время разговора с Путиным вопрос освещения ситуации с коронавирусом в Белоруссии в российских СМИ.
«Что касается каких-то телеграм-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания, судить о чем-то по телеграм-каналам — это чрезвычайно непрофессионально», — добавил он, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, у глав двух государств «был субстантивный, хороший разговор». «Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества, совместных проблем, которые приходится в эти дни решать», — отметил Песков.
Кроме того, он указал, что Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС. «Вчера тема этого саммита в Минске не обсуждалась. Вчера действительно обменивались информацией о предпринимаемых шагах в России и в Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Вся остальная информация — это размышления на свободную тему, никоим образом не соответствует действительности», — сказал Песков.
Он напомнил, что недавно главы государств ЕАЭС на видеоконференции обсуждали меры по борьбе с коронавирусом. Сейчас идет речь о подготовке субстантивных документов к следующей встрече, уточнил Песков. «И потом уже в зависимости от динамики будет принято совместное решение, нужно ли это проводить как очную встречу или можно будет в дальнейшем организовать еще одну видеоконференцию», — добавил Песков.
5 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Белоруссии рассказал российскому коллеге о подготовке к параду на 75-летие Победы и о ситуации в стране в целом. Также главы государств обменялись информацией относительно мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.
В апреле Лукашенко остался недоволен тем, как российские СМИ освещают борьбу с коронавирусом в республике.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС , РИА Новости
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