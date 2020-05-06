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Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений 

Lenta.ru и ещё 71 6 мая 2020
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«У президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал Песков.
28 апреля на совещании с главами регионов Путин сказал, что необходимо начать подготовку по возвращению к нормальной жизни, в том числе разработать общенациональный план действий по нормализации предпринимательской деятельности.
5 мая на встрече рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса обсуждалась возможность ввести «масочный режим» на территории всей России. Днем ранее пресс-секретарь президента говорил, что для снятия ограничений необходимо знать о динамике распространения вируса 11 мая и учитывать специфику регионов.
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Политика , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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