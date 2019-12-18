«Безопасность не должна строиться только вокруг НАТО»

Лавров призвал не сводить всю Европу к ЕС, а безопасность — к НАТО

В статье «Соседи по Европе. Россия — ЕС: тридцать лет отношений», опубликованной в «Российской газете», Лавров отметил, что на Западе отказываются от равноправного сотрудничества, так как многие стали воспринимать общеевропейскую перспективу только «через призму победы в холодной войне».

Лавров с сожалением отметил, что Брюссель охладел к Хартии европейской безопасности, которая предусматривала сотрудничество «не только государств, но и всех организаций в Евроатлантике» и «равноправный общеевропейский диалог с участием ЕС, СНГ, НАТО, ОДКБ». Министр считает, что 20 лет назад ЕС и НАТО верили в «свое доминирование, а сейчас боятся конкуренции», передает ТАСС.

Глава МИД России подчеркнул, что сохраняются «общие угрозы и вызовы: терроризм, наркотрафик, оргпреступность, нелегальная миграция и многое другое». В таких условиях, по его мнению, ЕС не следует поддерживать «заряженность на конфронтацию с Россией».

Он считает, что смена руководства ЕС после выборов «объективно открывает возможность для „нового старта“ в наших отношениях». Лавров призвал европейских лидеров «действовать в русле заветов великих европейских политиков, таких как Шарль де Голль и Гельмут Коль », которые мыслили категориями «общеевропейского дома».

Министр отметил, что без «ангажированной позиции ЕС в контексте украинских событий» товарооборот с Россией мог бы быть сопоставим с «объемами торговли ЕС с США и Китаем».

При этом Москва видит в ЕС «один из центров многополярного мира» и хочет строить с ним отношения «в русле выдвинутой президентом Владимиром Путиным концепции формирования Большого евразийского партнерства от Атлантики до Тихого океана».

Сама Россия, по словам Лаврова, «географически, исторически, экономически, культурно была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», но ей присуща своя самобытность, которая «формировалась в том числе и под влиянием передовых европейских идей», как и «европейская культура была бы немыслима без взаимообогащения с Россией».

Однако Россия сталкивается с попытками ЕС навязать «трактовку „общих ценностей“, зачастую формировавшихся вразрез с европейской цивилизационной традицией, основанной на христианстве», заявил глава МИДа.

Как заявил Лавров, основатели диалога между Россией и ЕС понимали, что сторонам необходимо широкое сотрудничества, но за минувшие годы достигнуть этого не удалось.