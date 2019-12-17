Фото с Путиным используют в Хорватии для агитации

Западный президент использует фото Путина в своей предвыборной кампании

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович начала использовать в своей предвыборной агитации фото с российским лидером Владимиром Путиным . Сейчас западный политик пытается переизбраться на новый срок и пытается показать избирателям, что она способна сохранить хорошие отношения с руководством РФ

«Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 декабря 2019 г.

Смирнов также опубликовал видеоролик, в котором президент Хорватии выступает с предвыборной речью на фоне фотографии с Путиным. При этом Грабар-Китарович намекает на некие договоры и обещает хорватам обучение за границей и высокие зарплаты. Таким образом, она недвусмысленно намекает избирателям на то, что в случае ее переизбрания на новый срок российско-хорватские отношения могут заметно улучшиться, отмечает «Царьград».