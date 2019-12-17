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Кремль назвал условие передачи Франции останков генерала Гюдена 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Кремль оценил передачу Франции останков друга Наполеона
Фото: РИА Новости
Россия в случае обращения Франции готова положительно рассмотреть вопрос о передаче обнаруженных в Смоленске останков генерала Гюдена, эта тема на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я пока не могу подтвердить, что эта тема затрагивалась, но эта тема, безусловно, есть. Мы знаем, что действительно французские и российские археологи такую находку сделали, был проведен анализ ДНК, который на сто процентов подтвердился, то есть это действительно останки генерала Гюдена. Мы знаем, что для Франции это большая новость, мы также знаем, что в целом действительно есть на повестке дня тема о том, чтобы эти останки вернуть», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, обсуждался ли вопрос передачи останков генерала французской стороне во время контактов президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Также мы ранее уже подтверждали, что если действительно обратится французская сторона, то российская сторона положительно рассмотрит вопрос о возвращении этих останков», — добавил он.
На просьбу уточнить, будет ли Путин участвовать в церемонии передачи останков, он отметил: «Если это будет согласовано по дипломатическим каналам, то это вполне может быть рассмотрено, безусловно».
«Отношения в целом между Россией и Францией развиваются весьма в позитивном, конструктивном ключе», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Париж попросил Россию передать найденные летом этого года в Смоленске останки одного из соратников Наполеона генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена.
Напомним, в воскресенье глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил, что французские власти пригласили президента Путина на церемонию перезахоронения останков генерала Гюдена, который был одним из ближайших соратников Наполеона.
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Теги:
Политика , Европа , Пьер Малиновский , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Смоленск , Франция
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