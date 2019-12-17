Крым ответил на угрозы Гордона

В Крыму назвали истерикой угрозы Гордона лишить Россию Курил и Калининграда

Гордон, как и некоторые другие на Украине, ждёт, что Россия „вот-вот развалится“. Поэтому его заявление можно расценивать, с одной стороны, как самопиар, самопризентацию. С другой стороны, — как определённую интеллектуальную истерику претендующего на ведущую роль в медиа-пространстве господина Гордона, — заявил он в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Гордон, побывав на саммите „нормандской четвёрки“, по всей видимости, узнал для себя много нового. Это привело его в замешательство, как и результаты саммита, которые Батурин назвал печальными.

Ранее Гордон заявил, что, Москва „забрала у Киева то, что плохо лежало“. Украинский журналист добавил, что настанет время, когда у России „отнимут Курильские острова, Калининградскую область и много ещё чего другого“. Соловьёв в ответ на это назвал Гордона нацистом, русофобом, который „встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии“, писал NEWS.ru.