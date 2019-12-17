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Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 

Рамблер 12 минут назад
Против освобождения малоимущих жителей России от уплаты подоходного налога высказалась депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева, сравнив их с заключенными. Об этом сообщает «Ридус».
Такое мнение депутат высказала на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждался вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.
«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — цитирует парламентария издание.
Гусева также отметила, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что перед введением прогрессивного налога стоит дополнительно просчитать экономические последствия.
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась видеозапись, где начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова при помощи нецензурной лексики призывала молодежь усиленно работать. Чиновница объяснила свое высказывание попыткой привлечь внимание участников форума.
Комментарии 886 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео , Общество , Ирина Гусева , Единая Россия , Госдума
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