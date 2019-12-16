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Россия требует внести изменения в бюджет ООН 

Российская Газета 1 час назад
Россия требует внести изменения в бюджет ООН
Фото: РИА Новости
Бюджет ООН на 2020 год, составляющий около трех миллиардов долларов должен быть принят до начала католического Рождества. Однако, по заверениям французской газеты Le Monde, Россия блокирует данную процедуру, поскольку в проекте бюджета указано, что $17,8 млн будут направлены на финансирование Международного механизма по расследованию совершенных в Сирии преступлений.
Ранее данный механизм финансировался добровольно. Теперь его планируют "включить" в общий бюджет ООН. У России и ряда других стран, например, таких как Китай, есть собственное мнение по данному вопросу.
Москва выступает против того, чтобы взносы всех стран — членов ООН, из которых состоит бюджет организации, шли на финансирование Международного механизма по расследованию военных преступлений в Сирии (на жаргоне ООН — "тройной IM"), учрежденного резолюцией Генассамблеи в декабре 2016 года. К слову, данная резолюция была принята без голосования. Как объяснил Le Monde заместитель постоянного постпреда РФ при ООН Д. Чумаков: "Если Франция хочет платить, она вольна это сделать! Но это не должно финансироваться механизмом ООН". Позиция российской стороны по данному вопросу непоколебима: финансирование "тройного IM" может осуществляться только в добровольной форме. В Москве считают, что работа "тройного IM" — "не более чем политическая авантюра, в которую страны, выставляющие себя борцами за гуманизм и торжество справедливости, втравили ООН".
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Комментарии 2 
Теги:
Политика , Генассамблея ООН , ООН , Le Monde , Сирия
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