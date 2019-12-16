Россия требует внести изменения в бюджет ООН

Бюджет ООН на 2020 год, составляющий около трех миллиардов долларов должен быть принят до начала католического Рождества. Однако, по заверениям французской газеты Le Monde, Россия блокирует данную процедуру, поскольку в проекте бюджета указано, что $17,8 млн будут направлены на финансирование Международного механизма по расследованию совершенных в Сирии преступлений.

Ранее данный механизм финансировался добровольно. Теперь его планируют "включить" в общий бюджет ООН. У России и ряда других стран, например, таких как Китай, есть собственное мнение по данному вопросу.