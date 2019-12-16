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Колокольцев прибыл в Катар 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Колокольцев прибыл в Катар
Фото: РИА Новости
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Катар, сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Программа включает переговоры с катарским премьер-министром, министром внутренних дел, шейхом Абдуллой бен Насер бен Халифа Аль Тани.
Колокольцев также посетит комитет по безопасности Высшего комитета достижений и наследия — оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года.
Весной в МВД России состоялась встреча с представителями МВД и сил внутренней безопасности Катара. Российская сторона поделилась опытом, полученным при подготовке и проведении ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в Улан-Удэ.
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Теги:
Политика , Ирина Волк , Владимир Колокольцев , МВД , Комсомольская правда , Катар
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