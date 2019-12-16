Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Катар, сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Программа включает переговоры с катарским премьер-министром, министром внутренних дел, шейхом Абдуллой бен Насер бен Халифа Аль Тани.
Колокольцев также посетит комитет по безопасности Высшего комитета достижений и наследия — оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года.
Весной в МВД России состоялась встреча с представителями МВД и сил внутренней безопасности Катара. Российская сторона поделилась опытом, полученным при подготовке и проведении ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в Улан-Удэ.